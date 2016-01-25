AlllaSizova

Появился новый сервис для помощи в организации мероприятий с рабочим названием «Event-помощник». Проще говоря –человек, который помогает делать мероприятия.
Этот человек я, Алла Сизова.
Кто я такая?
10 лет в event-индустрии. Опыт работы маркетологом, пиарщиком, event-менеджером,
региональным менеджером (удаленно с партнерами из федеральных округов), руководителем
отдела продвижения, рекламного отдела.
Подробно обо мне читайте здесь: www.eventwithlove.com
Я могу:
- брать на себя часть организации (раздатка, бейджи, технические вопросы);
- организовать мероприятие от начала до конца.
Я предлагаю услуги фрилансер - «event-помощник». Вместо штатного сотрудника у
вас по необходимости, по потребностям и по срочному договору появится помощник
или организатор.