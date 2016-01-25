AlllaSizova

www.eventwithlove.com

Появился новый сервис для помощи в организации мероприятий с рабочим названием «Event-помощник». Проще говоря –человек, который помогает делать мероприятия.

Этот человек я, Алла Сизова.

Кто я такая?

10 лет в event-индустрии. Опыт работы маркетологом, пиарщиком, event-менеджером,

региональным менеджером (удаленно с партнерами из федеральных округов), руководителем

отдела продвижения, рекламного отдела.

Подробно обо мне читайте здесь: www.eventwithlove.com

Я могу:

- брать на себя часть организации (раздатка, бейджи, технические вопросы);

- организовать мероприятие от начала до конца.

Я предлагаю услуги фрилансер - «event-помощник». Вместо штатного сотрудника у

вас по необходимости, по потребностям и по срочному договору появится помощник

или организатор.