Таргетолог, SMM-специалист

Здравствуйте, меня зовут Алина! Я занимаюсь оформлением и ведением профилей, настройкой и ведением таргетированной рекламы в инстаграмм и вконтакте. Есть кейсы в магазине одежды, бьюти сфере, тату салона, салона красоты,фитнес студией и барбекю. Цена за проект начинается от 15.000 и зависит от количества услуг которые вам нужны. Мой инстаграм: all.mur_pr

Я упорна и нацелена на результат. Несу ответственность за свои действия, трудолюбива и общительна. Пунктуальна и дисциплинирована – выполняю все в срок и веду отчеты о проделанной работе. Легко воспринимаю новую информацию, могу работать с большими объемами информации.