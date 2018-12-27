Илья Козлов AllocationdechatAllocationdechat
24 годаУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Копирайтер, переводчик текстов
Привет!
Я начинающий копирайтер и готов приняться за любую работу и выполнить ее в кратчайшие строки. Также перевожу тексты, имею знание английского языка и опыт работы переводчиком.
Продающие тексты
нет отзывов
$1/час
от $3от 1 дня
#92
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$1/час
от $3от 1 дня
#143
Рерайтинг
нет отзывов
$1/час
от $3от 1 дня
#184
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $3от 1 дня
#533
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $3от 1 дня
#582
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $3от 1 дня
#1739