Allusion-25

Цвик Альона Віталіївна
Дата народження: 27 серпня 1988р.
Регіон: Рівне
Телефон:
Ел. пошта: [email protected]
РЕЗЮМЕ
Ціль: Знайти перспективну роботу для повної реалізації навичок та розвитку нових знань
Досвід роботи:
З серпня 2013 по теп.час (до вересня 2014) - участь у культурно-освітній програмі 'Au pair' в Нідерландах
2012-2013 - МПП "Монстера" (управління багатопрофільними активами) начальник загального відділу
- ведення документообігу (написання, редагування та реєстрація організаційно-розпорядчоі та інформаційно-довідкової документації)
- прийом і розподіл документації
- тревел-менеджмент
- інформаційне забезпечення роботи топ-менеджерів
- забезпечення службовим автотранспортом
- контроль виконавчої дисципліни
- планування та оптимізація робочого часу керівників
- забезпечення розхідними матеріалами
2011-2012- ТзОВ "Монстера Інвест", секретар
- виконання письмових перекладів юридичної та адміністративної документації (договора, статути, презентації)
- виконання завдань керівника
- прийом і розподіл телефонних дзвінків
- робота з документообігом
- забезпечення належного стану офісу
Вересень 2010 - серпень 2011- учитель англійської мови у Дубенській спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов
2010 – здійснювала синхронні переклади з англійської мови для міжнародних спостерігачів протягом двох турів виборів президента України.
Березень – квітень 2010р. – асистентська практика у Відкритому Міжнародному університеті розвитку людини «Україна» (Дубенська філія).
Квітень – травень 2009р. – перекладацька практика у ТОВ «Exim Solutions», м.Київ.
Жовтень – листопад 2008р. – педагогічна практика в Рівненському обласному ліцеї-інтернаті.
2007– 2008рр. – під час літніх канікул працювала перекладачем з групами туристів із Голландії.
Навчання:
2005—2009 рр. — Національний університет «Острозька академія» (напрям підготовки «Філологія», присвоєно кваліфікацію бакалавра філології, викладача англійської і німецької мов та літератур, перекладача);
Тема бакалаврського дослідження: "Семантичний і праграматичний аспекти висловлень вибачення (на матеріалі англійської мови)"
2009—2010 рр. — Національний університет «Острозька академія» (спеціальність «Мова і література (англійська)», кваліфікація магістра філології, червоний диплом магістра);
Тема магістерського дослідження: "Вербальні і невербальні форми актуалізації вибачення (на матеріалі англомовного художнього дискурсу)"
Вересень 2013р. - Dutch language certificate.Intermediate level.
Квітень 2014р. - IELTS Certificate,Academic module. total overall band score - 7.0.
Знання та навики:
• вільно володію українською, російською, англійською мовами;
• практика приватного репетитора, англійська 4 роки;
• на рівні впевненого користувача володію ПК;
• швидко друкую та оформляю ділову документацію;
• вмію знаходити спільну мову із людьми.
Особисті якості:
Пунктуальність, комунікабельність,відповідальність. Без шкідливих звичок, готова навчатись.
Хоббі та захоплення: читання художньої літератури українською, російською, англійською мовами, психологія, гра в тенніс.