Allusion-25

Цвик Альона Віталіївна

Дата народження: 27 серпня 1988р.

Регіон: Рівне

Телефон:

Ел. пошта: [email protected]

РЕЗЮМЕ

Ціль: Знайти перспективну роботу для повної реалізації навичок та розвитку нових знань

Досвід роботи:

З серпня 2013 по теп.час (до вересня 2014) - участь у культурно-освітній програмі 'Au pair' в Нідерландах

2012-2013 - МПП "Монстера" (управління багатопрофільними активами) начальник загального відділу

- ведення документообігу (написання, редагування та реєстрація організаційно-розпорядчоі та інформаційно-довідкової документації)

- прийом і розподіл документації

- тревел-менеджмент

- інформаційне забезпечення роботи топ-менеджерів

- забезпечення службовим автотранспортом

- контроль виконавчої дисципліни

- планування та оптимізація робочого часу керівників

- забезпечення розхідними матеріалами

2011-2012- ТзОВ "Монстера Інвест", секретар

- виконання письмових перекладів юридичної та адміністративної документації (договора, статути, презентації)

- виконання завдань керівника

- прийом і розподіл телефонних дзвінків

- робота з документообігом

- забезпечення належного стану офісу

Вересень 2010 - серпень 2011- учитель англійської мови у Дубенській спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов

2010 – здійснювала синхронні переклади з англійської мови для міжнародних спостерігачів протягом двох турів виборів президента України.

Березень – квітень 2010р. – асистентська практика у Відкритому Міжнародному університеті розвитку людини «Україна» (Дубенська філія).

Квітень – травень 2009р. – перекладацька практика у ТОВ «Exim Solutions», м.Київ.

Жовтень – листопад 2008р. – педагогічна практика в Рівненському обласному ліцеї-інтернаті.

2007– 2008рр. – під час літніх канікул працювала перекладачем з групами туристів із Голландії.

Навчання:

2005—2009 рр. — Національний університет «Острозька академія» (напрям підготовки «Філологія», присвоєно кваліфікацію бакалавра філології, викладача англійської і німецької мов та літератур, перекладача);

Тема бакалаврського дослідження: "Семантичний і праграматичний аспекти висловлень вибачення (на матеріалі англійської мови)"

2009—2010 рр. — Національний університет «Острозька академія» (спеціальність «Мова і література (англійська)», кваліфікація магістра філології, червоний диплом магістра);

Тема магістерського дослідження: "Вербальні і невербальні форми актуалізації вибачення (на матеріалі англомовного художнього дискурсу)"

Вересень 2013р. - Dutch language certificate.Intermediate level.

Квітень 2014р. - IELTS Certificate,Academic module. total overall band score - 7.0.

Знання та навики:

• вільно володію українською, російською, англійською мовами;

• практика приватного репетитора, англійська 4 роки;

• на рівні впевненого користувача володію ПК;

• швидко друкую та оформляю ділову документацію;

• вмію знаходити спільну мову із людьми.

Особисті якості:

Пунктуальність, комунікабельність,відповідальність. Без шкідливих звичок, готова навчатись.

Хоббі та захоплення: читання художньої літератури українською, російською, англійською мовами, психологія, гра в тенніс.