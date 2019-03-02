Профессиональная верстка и доступный веб

Здравствуйте, меня зовут Адилет.

Верстаю адаптивные сайты разной сложности, от лендингов до многостраничных сайтов.

Оживляю сайт при помощи анимаций, оптимирую по скорости загрузки.

Обращайтесь ко мне, если нужно перевести готовый дизайн-макет в код,

или когда нету макета под все разрешения экрана и нужно адаптивно сверстать.

Также вы всегда можете наблюдать за процессом работы, и видеть как продвигается

процесс.

Сверстаю так чтобы сайт был доступным для людей с ограниченными возможностями.

Фотографии адаптирую и они не будут смазанными на ретина экранах.

Сайт будет работать без Javascript, и если на сайте есть карта то вместо него подставиться

изображение, меню на мобильных телефонах не останется скрытой, а будет доступным

для пользователей.

Мне важно, чтобы после моей работы не нужно было переделывать, поэтому всё делаю на совесть.

Сдаю проект вовремя, несу материальную ответственность за срыв сроков, невалидный код

и если сайт наберет меньше чем 90 баллов по google page insight.

Можете написать мне в любое удобное время,

отвечаю с 09 : 00 по 21 : 00

Телеграм: https://t.me/A11y_Web

Skype: A11y_Web

ВК: https://vk.com/a11y_web

Почта: [email protected]