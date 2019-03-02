Здравствуйте, меня зовут Адилет.
Верстаю адаптивные сайты разной сложности, от лендингов до многостраничных сайтов.
Оживляю сайт при помощи анимаций, оптимирую по скорости загрузки.
Обращайтесь ко мне, если нужно перевести готовый дизайн-макет в код,
или когда нету макета под все разрешения экрана и нужно адаптивно сверстать.
Также вы всегда можете наблюдать за процессом работы, и видеть как продвигается
процесс.
Сверстаю так чтобы сайт был доступным для людей с ограниченными возможностями.
Фотографии адаптирую и они не будут смазанными на ретина экранах.
Сайт будет работать без Javascript, и если на сайте есть карта то вместо него подставиться
изображение, меню на мобильных телефонах не останется скрытой, а будет доступным
для пользователей.
Мне важно, чтобы после моей работы не нужно было переделывать, поэтому всё делаю на совесть.
Сдаю проект вовремя, несу материальную ответственность за срыв сроков, невалидный код
и если сайт наберет меньше чем 90 баллов по google page insight.
Можете написать мне в любое удобное время,
отвечаю с 09 : 00 по 21 : 00
Телеграм: https://t.me/A11y_Web
Skype: A11y_Web
Почта: [email protected]