Для чего - анализ продаж, заказов, прогноз спроса. Лучше если будет на laravel/codeigniter/django для ускорения разработки. Но не критично. За основу можно взять один из проектов: [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fchrisidakwo%2FEFLInventory-V2]https://github.com/chrisidakwo/EFLInventory-V2[/url] (готовая система складского учета и продаж, с импортом данных) [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fgithub.com%2FGrimi94%2Finventory-prediction]https://github.com/Grimi94/inventory-prediction[/url] (прогнозные модули готовые на ...