Allyzzz

Андрей Уваров Allyzzz

 
32 годаРоссия/Краснодар
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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  • Разработать мини портал с отчетами (графиками)

    $75

    Для чего - анализ продаж, заказов, прогноз спроса.  Лучше если будет на laravel/codeigniter/django для ускорения разработки. Но не критично.  За основу можно взять один из проектов: [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fchrisidakwo%2FEFLInventory-V2]https://github.com/chrisidakwo/EFLInventory-V2[/url] (готовая система складского учета и продаж, с импортом данных) [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fgithub.com%2FGrimi94%2Finventory-prediction]https://github.com/Grimi94/inventory-prediction[/url] (прогнозные модули готовые на ...

    PythonLaravelMySQLDjangoCodeIgniter
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать небольшой веб портал (на основе laravel или codeigniter)

    $140

    Для чего - анализ продаж, заказов, прогноз спроса, визуализация финансовой составляющей.  За основу можно взять один из проектов: [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fchrisidakwo%2FEFLInventory-V2]https://github.com/chrisidakwo/EFLInventory-V2[/url] [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fgithub.com%2FGrimi94%2Finventory-prediction]https://github.com/Grimi94/inventory-prediction[/url] [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fgithub.com%2Famirsanni%2FMini-Inventory-and-Sales-Management-System]https://github.com/amirsanni/Mini-Inventory-and-Sales-Management-System[/url] [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fweimingwill%2Finventory-system]https://github.com/weimingwill/inventory-system[/url] Проблемы первые, которые острые (отдельные отчеты\страницы портала): 1) Визуализировать исходные данные на главной странице после входа (с этого наверно и ...

    LaravelMySQLAngularCodeIgniter
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать Web интерфейс для просмотра видеороликов (mjpeg\h264)

    $75

    Описание: создать интерфейс, доступный из браузера на ПК для просмотра имеющихся в базе видеофайлов. (файлы разделены по 5 секунд) Зачем: промежуточный этап разработки ПО. В настоящее время для целей отладки. В будущем станет основным интерфейсом работы ...

    JavascriptHTMLBootstrapDockerNode.js
    Системное программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать снифер RTSP-потоков с сохранением в PgSQL на Linux

    $150

    Сборка делается из готовых компонентов (opensource), с минимальным количеством разработки. [list=1][*]Захват данных (Python, C, PHP, JavaScript) [url=https://www.xplico.org/download]https://www.xplico.org/download[/url] [*]Извлечение видео Videosnarf (C/C++) [url=http://ucsniff.sourceforge.net/videosnarf.html]http://ucsniff.sourceforge.net/[/url] [/list]Под любую OS Linux на базе контейнера Docker. По сути можно взять Videosnarf, который уже умеет ...

    PHPJavascriptPythonPostgreSQLLinuxDocker
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад