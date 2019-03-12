Для чего - анализ продаж, заказов, прогноз спроса. Лучше если будет на laravel/codeigniter/django для ускорения разработки. Но не критично. За основу можно взять один из проектов: [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fchrisidakwo%2FEFLInventory-V2]https://github.com/chrisidakwo/EFLInventory-V2[/url] (готовая система складского учета и продаж, с импортом данных) [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fgithub.com%2FGrimi94%2Finventory-prediction]https://github.com/Grimi94/inventory-prediction[/url] (прогнозные модули готовые на ...
- $75Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $140
Для чего - анализ продаж, заказов, прогноз спроса, визуализация финансовой составляющей. За основу можно взять один из проектов: [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fchrisidakwo%2FEFLInventory-V2]https://github.com/chrisidakwo/EFLInventory-V2[/url] [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fgithub.com%2FGrimi94%2Finventory-prediction]https://github.com/Grimi94/inventory-prediction[/url] [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fgithub.com%2Famirsanni%2FMini-Inventory-and-Sales-Management-System]https://github.com/amirsanni/Mini-Inventory-and-Sales-Management-System[/url] [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fweimingwill%2Finventory-system]https://github.com/weimingwill/inventory-system[/url] Проблемы первые, которые острые (отдельные отчеты\страницы портала): 1) Визуализировать исходные данные на главной странице после входа (с этого наверно и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
- $75
Описание: создать интерфейс, доступный из браузера на ПК для просмотра имеющихся в базе видеофайлов. (файлы разделены по 5 секунд) Зачем: промежуточный этап разработки ПО. В настоящее время для целей отладки. В будущем станет основным интерфейсом работы ...Системное программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $150
Сборка делается из готовых компонентов (opensource), с минимальным количеством разработки. [list=1][*]Захват данных (Python, C, PHP, JavaScript) [url=https://www.xplico.org/download]https://www.xplico.org/download[/url] [*]Извлечение видео Videosnarf (C/C++) [url=http://ucsniff.sourceforge.net/videosnarf.html]http://ucsniff.sourceforge.net/[/url] [/list]Под любую OS Linux на базе контейнера Docker. По сути можно взять Videosnarf, который уже умеет ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт5 лет назад