Ваш дизайнер
Здравствуйте!
Я UX/UI разработчик, занимаюсь разработкой сайтов любой сложности.
Заказывая у меня услугу, Вы получаете отличный результат,
адекватное общение, дальнейшее сотрудничество.
Навыки:
- Верстка ( HTML5, CSS3, JQuery, Bootstrap);
- Интеграция c CMS (Wordpress);
- Дизайн (Landing, сайты "под ключ" прототипирование);
В работе больше всего ценю
- Честность;
- Возможность решать нестандартные задачи.
- Работать со мной легко и приятно;
- Всегда на связи WhatsApp, Telegram;
- Работаю до полного утверждения заказа;
- Делаю работу точно в указанные сроки;
- Индивидуальный подход к каждому клиенту.
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