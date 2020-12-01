Ваш дизайнер

Здравствуйте!

Я UX/UI разработчик, занимаюсь разработкой сайтов любой сложности.

Заказывая у меня услугу, Вы получаете отличный результат,

адекватное общение, дальнейшее сотрудничество.

Навыки:

- Верстка ( HTML5, CSS3, JQuery, Bootstrap);

- Интеграция c CMS (Wordpress);

- Дизайн (Landing, сайты "под ключ" прототипирование);

В работе больше всего ценю

- Честность;

- Возможность решать нестандартные задачи.

- Работать со мной легко и приятно;

- Всегда на связи WhatsApp, Telegram;

- Работаю до полного утверждения заказа;

- Делаю работу точно в указанные сроки;

- Индивидуальный подход к каждому клиенту.