Всем привет! Меня зовут Александр, 20 лет. Работаю микростоковым иллюстратором более полу года, в портфолио 600+ векторных работ.

Немного расскажу о себе. Летом 2018 года наткнулся на сайт, где продают модельки игровых персонажей. Они меня заинтересовали с первого взгляда и я решил, что хочу тоже такое рисовать. Покопался в интернете в каких программах такое рисуют, оказалось это Adobe Illustrator. Я никогда им не пользовался ранее и решил найти какие-то уроки по данной программе. Найдя хорошую программу уроков начал изучение программы.

Сейчас занимаюсь микростоками, рисую только в векторе. Расширяю своё портфолио ежедневно и смотрю новые уроки и изучаю новые приёмы рисования.

Буду рад сотрудничать и выполню любую работу, подстроюсь под каждого клиента и сделаю всё как надо!

Готов к любым трудностям и новому опыту, ради этого я сюда пришел.

К правкам отношусь нормально - это часть работы.

Считаю, что работа должна выполняться качественно.

Во фрилансе новичок, но надеюсь вы выберете именно мои услуги и мой опыт в работе с вектором.