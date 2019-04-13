Немного расскажу о себе. Летом 2018 года наткнулся на сайт, где продают модельки игровых персонажей. Они меня заинтересовали с первого взгляда и я решил, что хочу тоже такое рисовать. Покопался в интернете в каких программах такое рисуют, оказалось это Adobe Illustrator. Я никогда им не пользовался ранее и решил найти какие-то уроки по данной программе. Найдя хорошую программу уроков начал изучение программы.
Сейчас занимаюсь микростоками, рисую только в векторе. Расширяю своё портфолио ежедневно и смотрю новые уроки и изучаю новые приёмы рисования.
Буду рад сотрудничать и выполню любую работу, подстроюсь под каждого клиента и сделаю всё как надо!
Готов к любым трудностям и новому опыту, ради этого я сюда пришел.
К правкам отношусь нормально - это часть работы.
Считаю, что работа должна выполняться качественно.
Во фрилансе новичок, но надеюсь вы выберете именно мои услуги и мой опыт в работе с вектором.