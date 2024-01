Профессиональный переводчик с/на итальянского языка и с английского. Живу и

удаленный переводчик итал. англ. языкoв

Elena Rukosueva

Email

[email protected]

Телефон

+393458846555

Возраст

38 лет

Место работы

Рим

Примерная зарплата

от 1 200€

Гражданство

Россия

Образование

Высшее

Опыт работы

более 10 лет

Пол

Женский

Занятость

Удаленная работа

Профессиональные навыки

Native Russian speaker with strong command of Italian and English.

BA in Linguistics and Translation (English-Russian, Italian-Russian and Russian-Italian).

Significant experience in translating texts in the following areas: tourism; legal and financial documents (agreements, contracts, certificates, charters, complaints etc.); human relations; cooking; fashion; telecommunications; IT; hi-tech; art; medical documents;

5 years' experience in private Italian and English teaching.

I provide highly professional translation at a reasonable price and strongly believe that the client's requirement always comes first.

Образование

1991 - 1994 — Slavjansk, Institute of Business, managment and law

review- interprete of italian and English

2002-2005 Московский Государственный Открытый Университет - спец. Экономист международных отношений