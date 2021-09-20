Alonka5590

Алена Alonka5590

 
29 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Приветствую любые предложения!

Профессиональные навыки

Владение:

• английским языком на разговорном уровне;

• программами: Adobe Photohop, Video Editor, Photo Editor, Movie Maker, Sony Vegas Pro,DreamWeaver,Flash, Notepad++.

• языками: html, css, java script.

• навыками обработки видео: обрезка видеофайлов, улучшение качества, коррекция яркости, контраста и цветового баланса, изменение/добавление звуковой дорожки, добавление различных эффектов,добавления заставок/фото и поясняющих титров. 

Личные качества

  • внимательность и ответственность;
  • умение работать на результат в четко поставленные сроки;
  • самоорганизованность и самодисциплина;
  • желание развиваться и расти;
  • коммуникабельность, пунктуальность, оптимистичность и находчивость;
  • умение самостоятельно принимать решения и нести ответственность за свои действия;
  • умения работать в графических и видео-редакторах.