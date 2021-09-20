Alonka5590

Приветствую любые предложения!
Профессиональные навыки
Владение:
• английским языком на разговорном уровне;
• программами: Adobe Photohop, Video Editor, Photo Editor, Movie Maker, Sony Vegas Pro,DreamWeaver,Flash, Notepad++.
• языками: html, css, java script.
• навыками обработки видео: обрезка видеофайлов, улучшение качества, коррекция яркости, контраста и цветового баланса, изменение/добавление звуковой дорожки, добавление различных эффектов,добавления заставок/фото и поясняющих титров.
Личные качества
- внимательность и ответственность;
- умение работать на результат в четко поставленные сроки;
- самоорганизованность и самодисциплина;
- желание развиваться и расти;
- коммуникабельность, пунктуальность, оптимистичность и находчивость;
- умение самостоятельно принимать решения и нести ответственность за свои действия;
- умения работать в графических и видео-редакторах.