Алёна Гапоненко Alonochka___Alonochka___
ЛИЧНЫЕ данные
Гапоненко Алёна Сергеевна
Дата рождения: 22.08.1991
г. Кривой Рог, ул.Димитрова 79Б, т. 067 39 63 240
e-mail [email protected]
ОБРАЗОВАНИЕ
Основное образование: неполное высшее
КНУ, 2009-2013 г.
Годы учебы: c 2009 по настоящее время.
Студентка 4 курса.
Специальность: География, Краеведческо-туристическая работа. Основы экономики
. ЛИЧНЫЕ качества:
-Желание работать
Умение убеждать.
Желание зарабатывать больше и больше
Активная жизненная позиция
Инициативность.
Порядочность
Желание развиваться
Честность.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Семейное положение: не замужем
Дети: нет
Иностранный язык:
Английский: начальный
Коммуникабельна, целеустремленна‚ ответственна‚ аккуратна, трудоголик с желанием развиваться и огромным желанием работать.