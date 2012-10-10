Alonochka___

ЛИЧНЫЕ данные

Гапоненко Алёна Сергеевна

Дата рождения: 22.08.1991

г. Кривой Рог, ул.Димитрова 79Б, т. 067 39 63 240

e-mail [email protected]

ОБРАЗОВАНИЕ

Основное образование: неполное высшее

КНУ, 2009-2013 г.

Годы учебы: c 2009 по настоящее время.

Студентка 4 курса.

Специальность: География, Краеведческо-туристическая работа. Основы экономики

. ЛИЧНЫЕ качества:

-Желание работать

Умение убеждать.

Желание зарабатывать больше и больше

Активная жизненная позиция

Инициативность.

Порядочность

Желание развиваться

Честность.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Семейное положение: не замужем

Дети: нет

Иностранный язык:

Английский: начальный

Коммуникабельна, целеустремленна‚ ответственна‚ аккуратна, трудоголик с желанием развиваться и огромным желанием работать.