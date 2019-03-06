Рад приветствовать Вас на своей странице! И надеюсь на Ваш правильный выбор.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
- Консультация - 200 рублей
- Составление жалоб, претензий, исковых заявлений - 500 рублей
- Подготовка договоров - от 1000 рублей. (договорная цена)
Заказать курсовую от 2500 рублей;
- Заказать эссе - от 1000 рублей;
- Заказать реферат от 1500 рублей;
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГЕ :
Сначала ищу информацию , актуальную конечно ,составляю план и т.д
Все это входит в стоимость . Наше общение происходит без посредников .
Если надо будет исправить - связываетесь со мной бесплатно исправлю!!!
Раскрутка инстаграмма:
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
- Брендирование фотографий с нанесением логотипа
- Копирайтинг (написание проффесиональных текстов до 40 шт)
- Выкладка Stories для повышения вовлеченности аудитории в ваш проект
- Ответы в комментариях и Direct
- Проведение 2-х конкурсов или акций
- Аудит аккаунта для повышения конверсии
- Поддержка 24/7
- Подробный отчет с графиками
- Продвижение через конкурсы
- Создание аватарки или логотипа
- Карта Сбербанк.
- Qiwi Wallet