Alooni

Дмитрий Alooni

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Рад приветствовать Вас на своей странице! И надеюсь на Ваш правильный выбор.

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ:

  • Консультация - 200 рублей
  • Составление жалоб, претензий, исковых заявлений - 500 рублей
  • Подготовка договоров - от 1000 рублей. (договорная цена)
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

  • Заказать эссе - от 1000 рублей;
  • Заказать реферат от 1500 рублей;
Заказать курсовую от 2500 рублей;

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГЕ : 

Сначала ищу информацию , актуальную конечно ,составляю план  и т.д

Все это входит в стоимость . Наше общение происходит без посредников .

Если надо будет исправить - связываетесь со мной бесплатно исправлю!!!

 

Раскрутка инстаграмма:

  • Брендирование фотографий с нанесением логотипа
  • Копирайтинг (написание проффесиональных текстов до 40 шт)
  • Выкладка Stories для повышения вовлеченности аудитории в ваш проект
  • Ответы в комментариях и Direct
  • Проведение 2-х конкурсов или акций
  • Аудит аккаунта для повышения конверсии
  • Поддержка 24/7
  • Подробный отчет с графиками
  • Продвижение через конкурсы
  • Создание аватарки или логотипа
Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Карта Сбербанк.
  • Qiwi Wallet

  • Реклама на всех платформах

    Здравствуйте! У меня есть канал в Telegram по ставкам  нам   нужно чтобы вы его разрекламировать через все платформы  (Нужна качественная реклама) Цена договорная ( отталкиваемся от ваших расценок)  Нужны живые ...

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад