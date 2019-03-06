Рад приветствовать Вас на своей странице! И надеюсь на Ваш правильный выбор.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ:

Консультация - 200 рублей

Составление жалоб, претензий, исковых заявлений - 500 рублей

Подготовка договоров - от 1000 рублей. (договорная цена)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

Заказать эссе - от 1000 рублей;

Заказать реферат от 1500 рублей;

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГЕ :

Все это входит в стоимость . Наше общение происходит без посредников .

Если надо будет исправить - связываетесь со мной бесплатно исправлю!!!

Раскрутка инстаграмма :

Брендирование фотографий с нанесением логотипа

Копирайтинг (написание проффесиональных текстов до 40 шт)

Выкладка Stories для повышения вовлеченности аудитории в ваш проект

Ответы в комментариях и Direct

Проведение 2-х конкурсов или акций

Аудит аккаунта для повышения конверсии

Поддержка 24/7

Подробный отчет с графиками

Продвижение через конкурсы

Создание аватарки или логотипа

Оплата осуществляется одним из удобных способов: