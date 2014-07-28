Студия дизайна "Венера" Александр

Мы разрабатываем макеты:

- Дизайн наружной рекламы (бигборд 6х3м, тролл 1х5м, сити-лайт 1,2х1,8м и любые другие размеры).

- Дизайн полиграфии (визитки, еврофлаера, буклеты, открытки, меню, вывески, каталоги, журналы и любая другая

печатная продукция).

- Брендирование (авто, витрины и т д).

- Рекламные видео ролики для экранов (торговые или бизнес центры, метро, бутики и т д)

- Флешь (рекламные баннеры для сайтов, анимационные открытки, интерактивные и др).

Наши преимущества:

1. Делаем быстро и качественно

2. Всегда на связи в любой день

3. Огромный опыт

С уважением Александр

(067) 597-86-97

(063) 353-74-47

(095) 548-97-72

www.venera-kiev.com.ua

Студия дизайна "Венера"