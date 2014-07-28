Александр Пономаренко AlphaBetta32AlphaBetta32
43 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Студия дизайна "Венера" Александр
Мы разрабатываем макеты:
- Дизайн наружной рекламы (бигборд 6х3м, тролл 1х5м, сити-лайт 1,2х1,8м и любые другие размеры).
- Дизайн полиграфии (визитки, еврофлаера, буклеты, открытки, меню, вывески, каталоги, журналы и любая другая
печатная продукция).
- Брендирование (авто, витрины и т д).
- Рекламные видео ролики для экранов (торговые или бизнес центры, метро, бутики и т д)
- Флешь (рекламные баннеры для сайтов, анимационные открытки, интерактивные и др).
Наши преимущества:
1. Делаем быстро и качественно
2. Всегда на связи в любой день
3. Огромный опыт
С уважением Александр
(067) 597-86-97
(063) 353-74-47
(095) 548-97-72
Студия дизайна "Венера"
Портфолио
- Видео ролик для Бизнес Центра118 просмотров
- Видео ролик для Бизнес Центра115 просмотров
- Видео ролик для Бизнес Центра116 просмотров
- Видео ролик для Бизнес Центра116 просмотров
- Видео ролик для Бизнес Центра111 просмотров
- Видео ролик для Бизнес Центра112 просмотров
- Видео ролик для Бизнес Центра107 просмотров
- Флешь баннер170 просмотров
- Упаковка111 просмотров
- Упаковка110 просмотров
- Календарь квартальный107 просмотров
- Визитка105 просмотров
Наружная реклама
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