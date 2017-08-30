AlphaLaiman

Разработчик Android, NXP LPC, STM32
Добрый день!
В настоящее время (в т. ч. по основной работе) я занимаюсь разработкой по двум направлениям: разработка электронных устройств (схемотехника + программирование микроконтроллеров STM32, LPC) и разработка мобильных приложений под Android. Возможны и комплексные решения (мобильное приложение, управляющее электронным устройством).
Образование: МГУ (физфак) - специалитет, МГТУ им Баумана (РК) - бакалавриат.
Пока что готов только к краткосрочным проектам (до 1 мес.).
Спасибо,что прочитали мое резюме. С уважением, Иван
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