AlphaLaiman

Разработчик Android, NXP LPC, STM32

Добрый день!

В настоящее время (в т. ч. по основной работе) я занимаюсь разработкой по двум направлениям: разработка электронных устройств (схемотехника + программирование микроконтроллеров STM32, LPC) и разработка мобильных приложений под Android. Возможны и комплексные решения (мобильное приложение, управляющее электронным устройством).

Образование: МГУ (физфак) - специалитет, МГТУ им Баумана (РК) - бакалавриат.

Пока что готов только к краткосрочным проектам (до 1 мес.).

Спасибо,что прочитали мое резюме. С уважением, Иван