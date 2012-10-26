Статьи любой сложности. Копирайт. Оригинальные статьи
В период с 2001 по 2008 год работала в качестве специалиста по маркетингу в системных компаниях. Параллельно работа в качестве журналиста.
С 2008 года работаю в сфере управления персоналом.
С 2010 года работаю журналистом - фрилансером. Специализируюсь по копирайтингу, наполнению сайта контентом.
Примеры последних работ:
http://ledy-life.ru/kak-lechit-xronicheskij-kolit
http://kak-chto-pochemu.ru/kak-raznosit-tufli
http://mirpohudeniy.ru/kakie-sladosti-ne-povredyat-vashej-figure
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