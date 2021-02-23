AlsoReady777

Анастасия Харченко AlsoReady777

 
26 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад

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﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿Добро пожаловать!

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﻿               Я - опытная мастерица в рисовании в векторе, редактировании в ﻿ ﻿   ﻿фотошопе. В частности, я занимаюсь созданием логотипов, дизайн-            ﻿ ﻿    проектов, оформление журналов, газет, иллюстрирование книг, ﻿ ﻿ ﻿  создание персонажей и многое другое. также я занимаюсь обработкой ﻿ ﻿ ﻿  фотографий в Adobe Lightroom совместно с photoshop.

﻿   Вектор выполняю в программе Adobe Illustrator.

﻿ ﻿   ﻿   Мои профильные работы ищите в группу в вк:

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  ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿Лавка историй Василиска (кликни)﻿

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IllustratorPhotoshop