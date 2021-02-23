AlsoReady777

Анастасия Харченко AlsoReady777AlsoReady777
26 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
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Я - опытная мастерица в рисовании в векторе, редактировании в фотошопе. В частности, я занимаюсь созданием логотипов, дизайн- проектов, оформление журналов, газет, иллюстрирование книг, создание персонажей и многое другое. также я занимаюсь обработкой фотографий в Adobe Lightroom совместно с photoshop.
Вектор выполняю в программе Adobe Illustrator.
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