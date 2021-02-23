AlsoReady777

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﻿ Я - опытная мастерица в рисовании в векторе, редактировании в ﻿ ﻿ ﻿фотошопе. В частности, я занимаюсь созданием логотипов, дизайн- ﻿ ﻿ проектов, оформление журналов, газет, иллюстрирование книг, ﻿ ﻿ ﻿ создание персонажей и многое другое. также я занимаюсь обработкой ﻿ ﻿ ﻿ фотографий в Adobe Lightroom совместно с photoshop.

﻿ Вектор выполняю в программе Adobe Illustrator.

﻿ ﻿ ﻿ Мои профильные работы ищите в группу в вк:

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