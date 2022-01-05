Переводчик испанского и английского

Грамотные и качественные переводы! Языковые пары: исп-рус, рус-исп, рус-англ, англ-рус.

Дипломированный переводчик. Окончила бакалавриат Казанского Федерального Университета в 2019 г. Затем окончила магистратуру КФУ в 2021 г.

Проходила курсы испанского в городе Гранада (Испания); получила сертификат, подтверждающий владение языком. Имеется опыт работы переводчиком на мероприятии Fitur в г. Мадрид (Испания). Перевела сайт туристической компании на испанский язык.

Осуществляла как письменные, так и устные переводы. Выполняла заказ перевода с испанского на русский и обратно у нотариуса, а также на регистрации брака в ЗАГСе.