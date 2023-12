Environment and graphic designer / 3D visualizer

1). Средовой дизайн - разработка дизайна, планировок 3д визуализаций интерьера, ландшафта, зданий.

2). Графический дизайн - разработка логотипов, фирменного стиля, буклетов, каталогов, презентаций.

3). Аналитика.

1). Environmental design - development of design, layouts of 3D visualizations of interior, landscape, buildings.

2). Graphic design - development of logos, corporate identity, booklets, catalogs, presentations.

3). Analytics.