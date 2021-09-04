Здравствуйте! Меня зовут Анастасия.
Здравствуйте! Меня зовут Анастасия. На данном сервисе я работаю всего лишь вторую неделю, но до этого я работала на многих фриланс биржах в том числе и на американских. У меня имеется свой сайт с разными видами услуг. За моей спиной более 4-х лет работы и образование лингвиста. Я занимаюсь в таких специализациях как:
- Копирайтинг
- Рерайтинг
- Перевод текста
- Транскрибация
- Написание докладов, эссе, рефератов
- Написание сценариев
- Создание презентаций на совершенно любые темы вне зависимости от человека или компании.
С радостью жду нашего общего сотрудничества мой дорогой друг!
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