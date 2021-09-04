Здравствуйте! Меня зовут Анастасия.

Здравствуйте! Меня зовут Анастасия. На данном сервисе я работаю всего лишь вторую неделю, но до этого я работала на многих фриланс биржах в том числе и на американских. У меня имеется свой сайт с разными видами услуг. За моей спиной более 4-х лет работы и образование лингвиста. Я занимаюсь в таких специализациях как:

- Копирайтинг

- Рерайтинг

- Перевод текста

- Транскрибация

- Написание докладов, эссе, рефератов

- Написание сценариев

- Создание презентаций на совершенно любые темы вне зависимости от человека или компании.

С радостью жду нашего общего сотрудничества мой дорогой друг!