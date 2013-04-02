Представитель Alta Vista Group: Дизайн, создание сайтов, SEO-продвижение

Доброго времени суток. Меня зовут Роман. Я представляю коллектив компании Alta Vista Group. Мы готовы помочь Вам в SEO-оптимизации и продвижении Вашего сайта в поисковых системах Google, Yandex, Rambler, Mail, Yahoo, Bing по любым ключевым словам.

Кроме того, наша компания занимается созданием сайтов любой сложности, на удобной для Вас платформе.

Предлагаем партнёрские условия всем желающим! Платим 30% с каждого нашего заказа, хотите узнать подробнее? пишите в ЛС или на e-mail.

Что Вы получите заказав у нас продвижение WEB-сайта (Услуги включены в общую стоимость):

- Оптимизация веб-сайта

-Устранение ошибок в коде страниц

- SEO-анализ конкуренции

- Подключение сайта к Google Analytics и Яндекс Метрика

- Установка на сайт кнопок и виджетов социального взаимодействия

- Предоставляем ежемесячный отчёт о проделанной работе, список позиций

-Гарантированное выполнение поставленных задач в срок, необходимый заказчику

-Контекстная и баннерная реклама на крупнейших площадках в интернете.

SEO-аудит сайта, рекомендации.

На время работы с нами, Вам будет предоставлен персональный менеджер, который ответит на любые Ваши вопросы, и даст подробную консультацию по интересующим Вас вопросам.

Общая стоимость за всё вышеперечисленное от 3000 рублей

Контекстная реклама - Яndex, Google, Mail.ru, Facebook, Одноклассники

Стоимость складывается из бюджета заказчика

SMO, SMM - кампании. Реклама в социальных сетях, ресурсах. Создание/администрирование групп

Стоимость от 900 рублей

Как со мной связаться:

Телефон +7 777 933 42 61

Skype: roman_satu.kz

Email: [email protected]