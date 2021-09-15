Altair2112

Видеомонтаж
Занимаюсь монтажом видео, звука. Владею навыками работы в компьютерных программах для монтажа (Adobe Premiere Pro, Final Cut, EDIUS Pro)
Обладаю навыками создания целостного художественного произведения.
Владею навыками работы со звуком.
Примеры работ:
https://www.youtube.com/watch?v=_a3836RT3ZY&t=4s&ab_channel=%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90%D0%92%D0%90%D0%AF%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%90
https://www.youtube.com/watch?v=QcjI9kw7MfQ&t=1s&ab_channel=%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90%D0%92%D0%90%D0%AF%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%90
https://www.youtube.com/watch?v=wg8lg8zi8Vw&t=9s&ab_channel=%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%90%D0%92%D0%90%D0%AF%D0%9D%D0%9E%D0%A0%D0%90
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