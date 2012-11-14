3D моделирование, визуализация, экстерьеры, интерьеры, архитектура
Основное направление - архитектурное моделирование и визуализация.
Создаю качественные 3D модели зданий, сооружений, участков, территорий, ландшафта по чертежам и/или с фотографий. Моделирую как существующие объекты, так и проектируемые.
Все модели грамотно выполнены, моделинг ровный без лишних полигонов, без разорванных граней. Соответствует масштабу, точным размерам.
Работаю с чертежами, выполненными в AutoCAD или другими программами, поддерживающими dwg/dxf формат.
Делаю визуализацию в VRay, пост обработку в Photoshop
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