Altynova

Елена Altynova

 
40 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Эффективный дизайн сайтов

Привет!

Помогу в создании эффективного и любой направленности сайта, который увеличит продажи и повысит лояльность клиентов. Разработка сайтов от лендинга

до интернет-магазина.

Что я делаю:

  • Перед началом работы изучаю сайты конкурентов
  • Делаю адаптивный дизайн: 1000 px, 768, 480, 320
  • Работаю в программе Figma
Преимущества работы со мной:
  • Всегда на связи и даже в выходные
  • Работу отдаю в обозначенные сроки
  • Неограниченное количество правок
Мои контакты:

Email: [email protected]

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