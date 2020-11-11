Эффективный дизайн сайтов

Привет!

Помогу в создании эффективного и любой направленности сайта, который увеличит продажи и повысит лояльность клиентов. Разработка сайтов от лендинга

до интернет-магазина.

Что я делаю:

Перед началом работы изучаю сайты конкурентов

Делаю адаптивный дизайн: 1000 px, 768, 480, 320

Работаю в программе Figma

Всегда на связи и даже в выходные

Работу отдаю в обозначенные сроки

Неограниченное количество правок

Email: [email protected]