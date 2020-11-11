Эффективный дизайн сайтов
Привет!
Помогу в создании эффективного и любой направленности сайта, который увеличит продажи и повысит лояльность клиентов. Разработка сайтов от лендинга
до интернет-магазина.
Что я делаю:
- Перед началом работы изучаю сайты конкурентов
- Делаю адаптивный дизайн: 1000 px, 768, 480, 320
- Работаю в программе Figma
- Всегда на связи и даже в выходные
- Работу отдаю в обозначенные сроки
- Неограниченное количество правок
Email: [email protected]
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