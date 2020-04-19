МураталиевАлмат Усонович
Контактные данные: WhatsApp: (+996) 701-49-88-88, почта: [email protected], соцсеть: https://vk.com/alu_89
Личные данные
v Гражданство- Кыргызстан
v Д.р.– 8 март 1989 г.
v Состоюв браке
v Имеюдвоих детей
Опытработы
Телекомпания "НБТ" – Бишкек, Кыргызстан
Оператор-видеомонтажер (2012-наст.время)
Монтаж видео на различную тематику ориентированный для детей, подростков и их
родителей (развлекательные программы, репортажи, сюжеты, концерты, анонсы и.т.).
Образование
Кыргызский Государственный Университет строительства, транспорта иархитектуры.
Факультет - Информационные системы и технологии (2007-2016заочно)
Специальность - Инженер
v Знания программ напроф. уровне
Adobe premiere pro, After Effect
Портфель:
https://www.youtube.com/watch?v=BS9m4GkSkjM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Nqk_Cr_D-ks&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=QHOSOSZMhMU&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=2S06TWWdIMs&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=Ns0m2AQyD7I&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=9BDM0TAC86s&t=107s
https://www.youtube.com/watch?v=k7YjSI_18tQ
https://www.youtube.com/watch?v=SkL7HF7tjYs
Цель:
Ищуудаленную работу на долгосрочной переспективе.