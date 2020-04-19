!!!!!ВИДЕОМОНТАЖЕР!!!!!

МураталиевАлмат Усонович

Контактные данные: WhatsApp: (+996) 701-49-88-88, почта: [email protected], соцсеть: https://vk.com/alu_89

Личные данные

v Гражданство- Кыргызстан

v Д.р.– 8 март 1989 г.

v Состоюв браке

v Имеюдвоих детей

Опытработы

Телекомпания "НБТ" – Бишкек, Кыргызстан

Оператор-видеомонтажер (2012-наст.время)

Монтаж видео на различную тематику ориентированный для детей, подростков и их

родителей (развлекательные программы, репортажи, сюжеты, концерты, анонсы и.т.).

Образование

Кыргызский Государственный Университет строительства, транспорта иархитектуры.

Факультет - Информационные системы и технологии (2007-2016заочно)

Специальность - Инженер

v Знания программ напроф. уровне

Adobe premiere pro, After Effect

Портфель:

https://www.youtube.com/watch?v=BS9m4GkSkjM&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=Nqk_Cr_D-ks&t=14s

https://www.youtube.com/watch?v=QHOSOSZMhMU&t=53s

https://www.youtube.com/watch?v=2S06TWWdIMs&t=29s

https://www.youtube.com/watch?v=Ns0m2AQyD7I&t=59s

https://www.youtube.com/watch?v=9BDM0TAC86s&t=107s

https://www.youtube.com/watch?v=k7YjSI_18tQ

https://www.youtube.com/watch?v=SkL7HF7tjYs

Цель:

Ищуудаленную работу на долгосрочной переспективе.