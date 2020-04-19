Alu_voin

Алмат Мураталиев Alu_voin

 
36 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
!!!!!ВИДЕОМОНТАЖЕР!!!!!

МураталиевАлмат Усонович

 

Контактные данные:  WhatsApp: (+996) 701-49-88-88,  почта:  [email protected],     соцсеть:  https://vk.com/alu_89 

Личные данные

v Гражданство- Кыргызстан

v Д.р.– 8 март 1989 г.

v Состоюв браке

v Имеюдвоих детей

 

Опытработы

Телекомпания "НБТ" – Бишкек, Кыргызстан

Оператор-видеомонтажер (2012-наст.время)

Монтаж видео на различную тематику ориентированный для детей, подростков и их

родителей (развлекательные программы, репортажи, сюжеты, концерты, анонсы и.т.). 

 

Образование

Кыргызский Государственный Университет строительства, транспорта иархитектуры.

Факультет -  Информационные системы и технологии (2007-2016заочно)

Специальность -  Инженер

 

Знания программ напроф. уровне

Adobe premiere pro, After Effect

 

Портфель:

https://www.youtube.com/watch?v=BS9m4GkSkjM&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=Nqk_Cr_D-ks&t=14s

https://www.youtube.com/watch?v=QHOSOSZMhMU&t=53s

https://www.youtube.com/watch?v=2S06TWWdIMs&t=29s

https://www.youtube.com/watch?v=Ns0m2AQyD7I&t=59s

https://www.youtube.com/watch?v=9BDM0TAC86s&t=107s

https://www.youtube.com/watch?v=k7YjSI_18tQ

https://www.youtube.com/watch?v=SkL7HF7tjYs

 

 

Цель:

Ищуудаленную работу на долгосрочной переспективе.