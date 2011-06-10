Помощь в подготовке контрольных, курсовых, дипломных работ, рефератов

Помощь в подготовке контрольных, курсовых, дипломных работ, рефератов, решению задач по всем отраслям права - административное, гражданское, гражданско-процессуальное, уголовное, уголовно-процессуальное, земельное, аграрное, семейное, трудовое право и т.д. по законодательству России и Беларуси,а также гуманитарным дисциплинам:антропология,делопроизводство,история Беларуси,история культуры, история России, идеология,история общественных движений и политических партий, история политической и правовой мысли, конфликтология, культурология,маркетинг, менеджмент,основы безопасности жизнедеятельности,основы права,охрана труда, педагогика,психология,политология,права человека,риторика, социология, социология права,судебная медицина,философия

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