http://narod.ru/disk/27057905000/PomelovSVRes.doc.html

http://narod.ru/disk/27057905000/PomelovSVRes.doc.html

_

Опыт Developer C# for UOrun core

Май 2006 - Ноябрь 2007 SETa Shard (г. Новокузнецк)

- модификация и создание новых скриптов игровой и серверной механики шарда.

- устранения проблем совместимости старых/измененных версий клиента.

- шард занял 8-е место в рейтинге uosoft, против 56-го на момент моего вступления.

- в этом резюме хочу также отметить проведение успешных развлекательных мероприятий-квестов.

Автор концептуальных работ для SeverCord RPG(Браузерная RPG)

Март 2006 - Февраль2008 Sever Team (г. Новосибирск)

- написание основного ряда текстов описания локаций, истории, сюжета.

Например, описание страны-локации вживающее игрока в мир игры: http://narod.ru/disk/23052461000/Ассария.rar.html

- скетчи художественного концепта.

Исполнитель прикладной научно-исследовательской работы

Октябрь 2008 - Декабрь 2009 ЗАО «Интел А/О» (г. Новосибирск)

- создание пакета автоматического тестирования статических верификаторов, в частности Intel Source Checker в составе команды из трех студентов и научного руководителя

- составление технической документации и уточнение тех. задания

- создание ~300 тестов для этого пакета, успешно использующихся при тестировании ISC

Публичная wiki проекта: http://www.i-lab.nsu.ru/wiki/index.php/StaticVerifier

Акт приемки проекта: http://fotki.yandex.ru/users/alesow/view/362695?page=0

Разработчик игровой механики

Ноябрь 2009 - Май 2010 Красная Звезда

- создание настольной игры по миру Звездных Войн для возрастной группы 14-16, повышенной сложности.

- создание макета и его тестирование в ДЮЦах города.

- создание документации, описаний, правил игры.

- составление руководств для создателей игровых наборов.

Что получилось: http://fotki.yandex.ru/users/alesow/album/110960/

Правила: http://narod.ru/disk/27050290000/StaWars.doc.html

Гейм-дизайнер

Август 2010 - Ноябрь 2010 Playtox

- создание и балансировка игровой механики для мобильной браузерной MMORPG «Мир Теней» (www.vten.ru).

- создание художественного контента. Создание скетчей, поиск референсов, работа с художниками.

Посох, 2D Art: http://fotki.yandex.ru/users/alesow/view/486598?page=0

Pixel Art (иконки: 32x32, 16x16): http://fotki.yandex.ru/users/Alesow/album/135607

- составление технических заданий для разработчиков.

- общение с аудиторией, сбор и обработка статистики проекта.

- комплекс тестирования, в том числе и самописными автоматическими средствами (ботами), передача полученных результатов разработчикам.

- поддержка пользователей.

- Проект, с моим участием, в роли единственного гейм-дизайнера увеличил пиковый онлайн с 1800 до 4500.

Начальник: Артем Зиновьев, владелец компании, 89139133911

Основные навыки Умение работы с редакторами: 3DMax, Photoshop, GIMP, Corel Draw.

С примерами вы можете встречаться по ходу ознакомления с портфолио.

Опыт создания концепт-доков:

http://narod.ru/disk/23051290000/КонцептКолонияr-ПомеловСВ.doc.html

http://narod.ru/disk/23051326000/Концепт-НочьМаскарада-Alawar-ПомеловСВ.doc.html

http://narod.ru/disk/23051387000/Концепт-ПомеловСВ.doc.html

Начальные навыки карандашных работ для игровых проектов. http://fotki.yandex.ru/users/alesow/album/110977/

Знание и опыт программирования: C/C++, Java, Perl, вычислительные приложения на Fortran 89, win32 приложения на Delphi.

Навыки компьютерного моделирования игровых процессов для их балансировки без отвлечения разработчиков кода игры.

Опыт работы с фокус-группами во время подготовки комплектов и правил игры Звездные Войны

Умение составлять техническую документацию, руководства пользователя. Опыт работы с QA.