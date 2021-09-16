Сайты любой сложности. Интернет-магазины. Wordpress 😎
👍 На выходе проекта Вы получаете бесплатное обучение по управлению CMS + 1 месяц бесплатной технической поддержки.
✔️Создание сайтов
›› Landing page
›› Визитка
›› Корпоративный сайт
›› Каталог сайт
›› Интернет-магазин
›› Уникальный
›› Раскрутка сайта
›› Фирменный стиль
›› Регистрация домена
›› Хостинг
›› Поддержка сайта
›› Обслуживание сайта
›› Концепция сайта
›› Дизайн сайта и приложений
›› Аудит сайта
›› Доработка сайта
›› Написание плагинов под Wordpress
›› Обновление Wordpress
✔️ WORDPRESS
›› написание плагинов ›› создания тем
›› чистка от вирусов
›› оптимизация работы
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✔️ПОРЯДОК РАБОТЫ---------------------------------------------------
Проекты до 1000 $:
›› 50% предоплаты;
›› 50% оплаты после приемки\передачи работ.
Проекты 1001 - 2000$:
›› 40% начало работ;
›› 30% после выполнения половины работ;
›› 30% после приемки\передачи работ.
Проекты от 2000$:
›› 30% начало работ;
›› дальнейшая оплата – поэтапная.
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✔️ОПЛАТА---------------------------------------------------
›› WebMoney
›› YandexMoney
›› WesternUnion
›› BTC/ETH/BCH
›› Оплата через Visa/Master card