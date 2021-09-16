Доработка сайта на WordPress

Сайты любой сложности. Интернет-магазины. Wordpress 😎

👍 На выходе проекта Вы получаете бесплатное обучение по управлению CMS + 1 месяц бесплатной технической поддержки.

✔️Создание сайтов

›› Landing page

›› Визитка

›› Корпоративный сайт

›› Каталог сайт

›› Интернет-магазин

›› Уникальный

›› Раскрутка сайта

›› Фирменный стиль

›› Регистрация домена

›› Хостинг

›› Поддержка сайта

›› Обслуживание сайта

›› Концепция сайта

›› Дизайн сайта и приложений

›› Аудит сайта

›› Доработка сайта

›› Написание плагинов под Wordpress

›› Обновление Wordpress

✔️ WORDPRESS

›› написание плагинов ›› создания тем

›› чистка от вирусов

›› оптимизация работы

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✔️ПОРЯДОК РАБОТЫ

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Проекты до 1000 $:

›› 50% предоплаты;

›› 50% оплаты после приемки\передачи работ.

Проекты 1001 - 2000$:

›› 40% начало работ;

›› 30% после выполнения половины работ;

›› 30% после приемки\передачи работ.

Проекты от 2000$:

›› 30% начало работ;

›› дальнейшая оплата – поэтапная.

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✔️ОПЛАТА

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›› WebMoney

›› YandexMoney

›› WesternUnion

›› BTC/ETH/BCH

›› Оплата через Visa/Master card