Авторские тексты, копирайтинг, рерайтинг с исходниками и без.

При условии грамотно составленного ТЗ, адекватных сроков и предоставления 30-50% предоплаты заказчиком, я могу гарантировать сдачу отличной работы. Предпочитаю не браться за тематику, в которой не разбираюсь. Не гонюсь за легкой добычей денег путем хватания какой попало работы, не пытаюсь брать объемами. Я хочу писать такие тексты, которые мне будет не стыдно добавлять в портфолио и показывать людям.