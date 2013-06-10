Авторские тексты, копирайтинг, рерайтинг с исходниками и без.
При условии грамотно составленного ТЗ, адекватных сроков и предоставления 30-50% предоплаты заказчиком, я могу гарантировать сдачу отличной работы. Предпочитаю не браться за тематику, в которой не разбираюсь. Не гонюсь за легкой добычей денег путем хватания какой попало работы, не пытаюсь брать объемами. Я хочу писать такие тексты, которые мне будет не стыдно добавлять в портфолио и показывать людям.
Портфолио
- Стоматология.157 просмотров
Стихи, Песни и Проза
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от $5
от 3 дней
#2095
Копирайтинг
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#7549