Alyona3711Desing

Алёна Alyona3711DesingAlyona3711Desing
36 летРоссия/Ставрополь
8 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Дизайнер графический
Опыт работы более 5 лет. Программы с которыми я работаю: Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator.
Разработка макетов любой полиграфической продукции (макет в газету, буклет, листовка, открытка, флаер, постер, плакат, визитка);
иконки для сайтов;
обработка фотографий, реставрация, ретушь, монтаж;
разработка логотипа и фирменного стиля;
акварельный логотип;
рисование иллюстраций. Смотрите их в моём инстаграмм @kurinskish_art ;
допечатная подготовка.
Портфолио здесь https://stavropol.hh.ru/resume/053da8a0ff0472a0fa0039ed1f6a4558425738#key-skills
Я буду рада сотрудничать с вами, и готова гарантировать профессиональный подход, ответственность и приятное общение.
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