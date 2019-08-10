Alyona3711Desing

Дизайнер графический

Опыт работы более 5 лет. Программы с которыми я работаю: Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator.

 Разработка макетов любой полиграфической продукции (макет в газету, буклет, листовка, открытка, флаер, постер, плакат, визитка);

 иконки для сайтов;

 обработка фотографий, реставрация, ретушь, монтаж;

 разработка логотипа и фирменного стиля;

 акварельный логотип;

 рисование иллюстраций. Смотрите их в моём инстаграмм @kurinskish_art ;

 допечатная подготовка.

Портфолио здесь https://stavropol.hh.ru/resume/053da8a0ff0472a0fa0039ed1f6a4558425738#key-skills

Я буду рада сотрудничать с вами, и готова гарантировать профессиональный подход, ответственность и приятное общение.