Период работы: С мая 2012 по настоящее время
Должность: Удаленный переводчик
В организации: Dialect-City, Бюро переводов
Описание деятельности
организации: Устные/письменные переводы
Должностные обязанности: Выполнение устных/письменных переводов с/на английский/испанский/китайский/французский языки по различным тематикам:
Маркетинг, экономика, юриспруденция, нефтегазовая отрасль, нефтехимия, реклама, бизнес, строительство, деловая, художественная, политическая, медицинская (сертификаты, исследования)
Период работы: С октября 2011 по февраль 2012
Должность: Удаленный переводчик
В организации: Fregat Translations, Бюро переводов
Описание деятельности
организации: Устные/письменные переводы
Должностные обязанности: Выполнение устных/письменных переводов с/на английский/испанский/китайский языки по различным тематикам:
Маркетинг, экономика, юриспруденция, нефтегазовая отрасль, нефтехимия, реклама, бизнес, строительство, деловая, художественная, политическая, медицинская (сертификаты, исследования)
Период работы: С декабря 2010 по ноябрь 2011
Должность: Удаленный переводчик
В организации: TLServices, Бюро переводов
Описание деятельности
организации: Устные/письменные переводы
Должностные обязанности:
Выполнение устных/письменных переводов с/на английский/испанский языки по различным тематикам:
Маркетинг, экономика, юриспруденция, нефтегазовая отрасль, нефтехимия, реклама, бизнес, строительство, деловая, художественная, политическая, медицинская (сертификаты).
Период работы: С октября 2010 по август 2011 года
Должность: Главный специалист-эксперт (Полная занятость)
В организации: Федеральное космическое агентство, г.Москва
Описание деятельности организации: Международное сотрудничество в космической области
Должностные обязанности: Подготовка решений по международной координации программы МКС, работа с обращениями граждан и организаций, работа с нормативными правовыми актами, руководящими и иными нормативно-методическими документами, проведение аналитической работы, ведение деловых переговоров, в том числе, с зарубежными партнерами, написание деловых писем, организация оперативного информационного обеспечения руководящего состава по закрепленной тематике отдела.
Период работы: С августа 2008 по сентябрь 2010 года
Должность: Переводчик (Частичная занятость)
В организации: ООО «ГринТайм-Центр», г.Москва
Описание деятельности организации: Продажа и распространение нефтепродуктов
Должностные обязанности: Выполнение последовательных, письменных переводов с/на русский/английский языки; общение с клиентами на русском и английском языках, переписка с иностранными партнерами на английском языке, выполнение функции переводчика на переговорах.
Выполняю переводы:
Юридический – Англо-русский/русско-английский: доверенности, договора, сертификаты.
Технический – Англо-русский/русско-английский: технические описания продукции, инструкции, документы и т.д.
Деловой – бизнес-переписка, резолюции директоров (рус-англ., англ-рус.)
Экономический - Англо-русский /русско-английский: договора, документы, бизнес-планы, отчеты и т.д.
Переводы книг и газетно-публицистических материалов.
Образование
Учебное заведение: Московский государственный университет им М.В. Ломоносова (Москва)
Дата окончания: Июнь 2010 года
Факультет: Мировая политика
Специальность: Международные отношения
Форма обучения: Дневная/Очная