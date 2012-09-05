Переводчик английского, французского, испанского и китайского языков

Период работы: С мая 2012 по настоящее время

Должность: Удаленный переводчик

В организации: Dialect-City, Бюро переводов

Описание деятельности

организации: Устные/письменные переводы

Должностные обязанности: Выполнение устных/письменных переводов с/на английский/испанский/китайский/французский языки по различным тематикам:

Маркетинг, экономика, юриспруденция, нефтегазовая отрасль, нефтехимия, реклама, бизнес, строительство, деловая, художественная, политическая, медицинская (сертификаты, исследования)

Период работы: С октября 2011 по февраль 2012

Должность: Удаленный переводчик

В организации: Fregat Translations, Бюро переводов

Описание деятельности

организации: Устные/письменные переводы

Должностные обязанности: Выполнение устных/письменных переводов с/на английский/испанский/китайский языки по различным тематикам:

Маркетинг, экономика, юриспруденция, нефтегазовая отрасль, нефтехимия, реклама, бизнес, строительство, деловая, художественная, политическая, медицинская (сертификаты, исследования)

Период работы: С декабря 2010 по ноябрь 2011

Должность: Удаленный переводчик

В организации: TLServices, Бюро переводов

Описание деятельности

организации: Устные/письменные переводы

Должностные обязанности:

Выполнение устных/письменных переводов с/на английский/испанский языки по различным тематикам:

Маркетинг, экономика, юриспруденция, нефтегазовая отрасль, нефтехимия, реклама, бизнес, строительство, деловая, художественная, политическая, медицинская (сертификаты).

Период работы: С октября 2010 по август 2011 года

Должность: Главный специалист-эксперт (Полная занятость)

В организации: Федеральное космическое агентство, г.Москва

Описание деятельности организации: Международное сотрудничество в космической области

Должностные обязанности: Подготовка решений по международной координации программы МКС, работа с обращениями граждан и организаций, работа с нормативными правовыми актами, руководящими и иными нормативно-методическими документами, проведение аналитической работы, ведение деловых переговоров, в том числе, с зарубежными партнерами, написание деловых писем, организация оперативного информационного обеспечения руководящего состава по закрепленной тематике отдела.

Период работы: С августа 2008 по сентябрь 2010 года

Должность: Переводчик (Частичная занятость)

В организации: ООО «ГринТайм-Центр», г.Москва

Описание деятельности организации: Продажа и распространение нефтепродуктов

Должностные обязанности: Выполнение последовательных, письменных переводов с/на русский/английский языки; общение с клиентами на русском и английском языках, переписка с иностранными партнерами на английском языке, выполнение функции переводчика на переговорах.

Выполняю переводы:

Юридический – Англо-русский/русско-английский: доверенности, договора, сертификаты.

Технический – Англо-русский/русско-английский: технические описания продукции, инструкции, документы и т.д.

Деловой – бизнес-переписка, резолюции директоров (рус-англ., англ-рус.)

Экономический - Англо-русский /русско-английский: договора, документы, бизнес-планы, отчеты и т.д.

Переводы книг и газетно-публицистических материалов.

Образование

Учебное заведение: Московский государственный университет им М.В. Ломоносова (Москва)

Дата окончания: Июнь 2010 года

Факультет: Мировая политика

Специальность: Международные отношения

Форма обучения: Дневная/Очная