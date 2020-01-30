AlyonaBell

Качественный таргет- это продвижение, ведущее к наилучшему результату из возможных.

После работы со студией шугаринга в течение полугода, у данной студии не осталось конкурентов по городу. С охватом всего в 20000 человек,мы получили более 50ти записей за первые 2 месяца.

За 4 месяца удалось раскрутить фотостудию с нуля до 2000 живых подписчиков. Так же заказчик получает регулярные заказы на фотосессии.