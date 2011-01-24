Alyona_Risk

Русских Алёна Сергеевна Г. Рудный Тел. 8(71431)90647 Сот. +77770542434 e-ma

Русских Алёна Сергеевна

Г. Рудный

Тел. 8(71431)90647

Сот. +77770542434

e-mail: [email protected]

Дата рождения: 14 января 1979 г.

Цель: профессиональный и карьерный рост, желание полностью реализовать свои возможности в деловой сфере

Опыт работы: 2005 – 2009 гг.

РГКП Костанайский государственный педагогический институт

Старший преподаватель

Образовательная деятельность, методическая, воспитательная работа;

Разработка образовательных программ, ведение документации;

Руководство отделением магистратуры.

2002-2005 гг.

РГКП Костанайский государственный университет

им. А. Байтурсынова

Преподаватель

Образовательная деятельность, методическая, воспитательная работа;

Разработка образовательных программ, ведение документации.

2001-2002 гг.

ГКП Школа одаренных детей «Озат»

Учитель

Обучающая деятельность, методическая, воспитательная работа;

Классное руководство.

Образование: 2007 – 2010 гг.

Челябинский государственный университет – аспирантура (заочно) – вторая ступень;

2001-2003 гг.

Костанайский государственный университет

– магистратура по специальности история;

1996 - 2000 гг.

Костанайский государственный университет

– бакалавриат по специальности всемирная история.

Дополнительное образование:

2009 г. – курсы повышения квалификации на бале Костанайского ТОиПК и ПРО;

2002 г. – республиканский семинар в РСФМШИ им. Жаутыкова;

2000 г. – курсы пользователя ЭВМ на базе Костанайского учебного центра «Спектр».

Дополнительные навыки: хорошее владение ПК, Интернет, навыки работы с оргтехникой, знание делопроизводства.

Личные качества: ответственность, трудолюбие, компетентность, обучаемость, деловой стиль общения, принципиальность, адаптивность, стремление находить конструктивное решение в любой ситуации системный подход к решению профессиональных задач.

Интересующие вакансии: специалист по написанию учебно-исследовательских работ.