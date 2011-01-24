Alyona_Risk

Русских Алёна Сергеевна
Г. Рудный
Тел. 8(71431)90647
Сот. +77770542434
e-mail: [email protected]
Дата рождения: 14 января 1979 г.
Цель: профессиональный и карьерный рост, желание полностью реализовать свои возможности в деловой сфере
Опыт работы: 2005 – 2009 гг.
РГКП Костанайский государственный педагогический институт
Старший преподаватель
Образовательная деятельность, методическая, воспитательная работа;
Разработка образовательных программ, ведение документации;
Руководство отделением магистратуры.
2002-2005 гг.
РГКП Костанайский государственный университет
им. А. Байтурсынова
Преподаватель
Образовательная деятельность, методическая, воспитательная работа;
Разработка образовательных программ, ведение документации.
2001-2002 гг.
ГКП Школа одаренных детей «Озат»
Учитель
Обучающая деятельность, методическая, воспитательная работа;
Классное руководство.
Образование: 2007 – 2010 гг.
Челябинский государственный университет – аспирантура (заочно) – вторая ступень;
2001-2003 гг.
Костанайский государственный университет
– магистратура по специальности история;
1996 - 2000 гг.
Костанайский государственный университет
– бакалавриат по специальности всемирная история.
Дополнительное образование:
2009 г. – курсы повышения квалификации на бале Костанайского ТОиПК и ПРО;
2002 г. – республиканский семинар в РСФМШИ им. Жаутыкова;
2000 г. – курсы пользователя ЭВМ на базе Костанайского учебного центра «Спектр».
Дополнительные навыки: хорошее владение ПК, Интернет, навыки работы с оргтехникой, знание делопроизводства.
Личные качества: ответственность, трудолюбие, компетентность, обучаемость, деловой стиль общения, принципиальность, адаптивность, стремление находить конструктивное решение в любой ситуации системный подход к решению профессиональных задач.
Интересующие вакансии: специалист по написанию учебно-исследовательских работ.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!