Алена невероятный специалист! Тексты написанные этой замечательной девушкой вызывали бурю эмоций у всех. Яркие, юморные, читались на одном дыхании. Т.е. если взялся читать - оторваться просто невозможно! И что хотелось отметить особо - ключевые слова в тексте даже не замечались, при чтении о них не 'спотыкаешься' - настолько филигранно она вписала их в текст. Я очень довольна сотрудничеством с Аленой: работает на 'отлично', всегда на связи, коммуникабельна и вообще приятный человек. От всей души рекомендую эту замечательную девушку - как грамотного специалиста, способного реализовать ваш проект на самом высшем уровне! А сотрудничество продолжим в следующем проекте обязательно!