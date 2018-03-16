Страны, культуры, языки - это моя стезя
Магистр экономики. Увлекаюсь психологией, страноведением, иностранными языками и культурами, лингвистикой. Компетентна в вопросах Азиатской тематики, стран и культур, а также перевожу тексты с английского языка и на английский разной сложности и тематики. Владею английским на уровне "Advanced".
Имеется опыт в следующих сферах:
- написание статей различной тематики, отзывов и комментариев;
- рерайт;
- описание товаров для интернет-магазинов;
- перевод текстов англ/рус
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
7 лет назад
Написание статей
Алена невероятный специалист! Тексты написанные этой замечательной девушкой вызывали бурю эмоций у всех. Яркие, юморные, читались на одном дыхании. Т.е. если взялся читать - оторваться просто невозможно! И что хотелось отметить особо - ключевые слова в тексте даже не замечались, при чтении о них не 'спотыкаешься' - настолько филигранно она вписала их в текст. Я очень довольна сотрудничеством с Аленой: работает на 'отлично', всегда на связи, коммуникабельна и вообще приятный человек. От всей души рекомендую эту замечательную девушку - как грамотного специалиста, способного реализовать ваш проект на самом высшем уровне! А сотрудничество продолжим в следующем проекте обязательно!
Ответный отзыв
Хочу поблагодарить Людмилу как ответственного заказчика, который ставит чёткие и понятные задачи, всегда на связи и вовремя оплачивает работу. Однозначно рекомендую!