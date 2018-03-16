Alyosha_Park

Алёна Педаш Alyosha_Park

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Страны, культуры, языки - это моя стезя

Магистр экономики. Увлекаюсь психологией, страноведением, иностранными языками и культурами, лингвистикой. Компетентна в вопросах Азиатской тематики, стран и культур, а также перевожу тексты с английского языка и на английский разной сложности и тематики. Владею английским на уровне "Advanced". 

Имеется опыт в следующих сферах:

 - написание статей различной тематики, отзывов и комментариев;

 - рерайт;

 - описание товаров для интернет-магазинов;

 - перевод текстов англ/рус

 

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

Shadow-Pr
Людмила 
50 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Написание статей
Написание статей
Алена невероятный специалист! Тексты написанные этой замечательной девушкой вызывали бурю эмоций у всех. Яркие, юморные, читались на одном дыхании. Т.е. если взялся читать - оторваться просто невозможно! И что хотелось отметить особо - ключевые слова в тексте даже не замечались, при чтении о них не 'спотыкаешься' - настолько филигранно она вписала их в текст. Я очень довольна сотрудничеством с Аленой: работает на 'отлично', всегда на связи, коммуникабельна и вообще приятный человек. От всей души рекомендую эту замечательную девушку - как грамотного специалиста, способного реализовать ваш проект на самом высшем уровне! А сотрудничество продолжим в следующем проекте обязательно!
Хочу поблагодарить Людмилу как ответственного заказчика, который ставит чёткие и понятные задачи, всегда на связи и вовремя оплачивает работу. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв