Я с удовольствием и в лучшем свете
представлю Вашу деятельность
русскоязычной и англоговорящей аудитории,
будь то:
- рекламный ролик Вашей продукции;
- приветствие на автоответчик (IVR);
- мультимедиа презентация;
- корпоративный фильм;
- аудиокнига;
- закадровый текст;
- электронная обучающая программа;
- голосовое меню (IVR);
- системы оповещения;
- компьютерная игра и т.п.
Примеры моих работ Вы можете оценить слева.
В моём послужном списке работа
радиоведущей ("Ретро ФМ", "Европа Плюс"),
мой голос представляет радио "Seven Skies",
сегодня я - VJ и редактор телеканала "A-One".
В 2007 году получила высшее художественное образование в МаГУ, сейчас продолжаю обучение во ВГИКе.
Буду рада сотрудничеству с Вами
г.Москва
тел.: +7 926 841 98 87
E-mail: [email protected]