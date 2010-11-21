Диктор

Я с удовольствием и в лучшем свете

представлю Вашу деятельность

русскоязычной и англоговорящей аудитории,

будь то:

- рекламный ролик Вашей продукции;

- приветствие на автоответчик (IVR);

- мультимедиа презентация;

- корпоративный фильм;

- аудиокнига;

- закадровый текст;

- электронная обучающая программа;

- голосовое меню (IVR);

- системы оповещения;

- компьютерная игра и т.п.

Примеры моих работ Вы можете оценить слева.

В моём послужном списке работа

радиоведущей ("Ретро ФМ", "Европа Плюс"),

мой голос представляет радио "Seven Skies",

сегодня я - VJ и редактор телеканала "A-One".

В 2007 году получила высшее художественное образование в МаГУ, сейчас продолжаю обучение во ВГИКе.

Буду рада сотрудничеству с Вами

г.Москва

тел.: +7 926 841 98 87

E-mail: [email protected]