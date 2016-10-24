$5
Сериал телеканала Глобо "Старик Шико". Озвучка одноголосая
Озвучивание30 заявок
Закрыт
8 лет назад
Сериал телеканала Глобо "Старик Шико". Озвучка одноголосая
Требуется выполнить перевод бразильского сериала с португальского на русский, бюджет серии не большой, но зато количество серий 150. Со временем возможно увеличение оплаты
Озвучание популярного мексиканского сериала 2016 года (двухголосое), продолжительностью 60-70 минут. Субтитры имеются. Первые две серии выпускаются в группе сериала, затем озвучание полностью финансируется зрителями. Бюджет указан за пробные первые серии.