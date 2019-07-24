Front-end developer
Занимаюсь front-end разработкой веб приложений. Большой опыт создания интернет-магазинов.
Профессиональные навыки:
- HTML5;
- CSS3;
- JavaScript / jQuery / React / VUE;
- Gulp / Grunt / Webpack
- Twitter Bootstrap / MaterializeCSS / Material Design Lite;
- Responsive Web Design / Cross-Browser / Pixel Perfect;
- Mobile first / Desktop first;
- BEM.
- D3.js, Chart.js
https://www.fashion4you.com.ua/- корпоративный сайт пляжной одежды
https://www.amarea.kiev.ua/ - сайт интернет магазина женской одежды для пляжа
https://www.fashion4you.kiev.ua - интернет-каталог продажи купальников
https://www.modamia.kiev.ua - интернет-магазин женских купальников