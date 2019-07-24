Amarea

Игорь Пруцкий Amarea

 
45 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Front-end developer

Занимаюсь front-end разработкой веб приложений. Большой опыт создания интернет-магазинов.

Профессиональные навыки:

  • HTML5;
  • CSS3;
  • JavaScript /  jQuery / React / VUE;
  • Gulp / Grunt / Webpack
  • Twitter Bootstrap / MaterializeCSS / Material Design Lite;
  • Responsive Web Design / Cross-Browser / Pixel Perfect;
  • Mobile first / Desktop first;
  • BEM.
  • D3.js, Chart.js
Лучшие и последние работы: 

https://www.fashion4you.com.ua/- корпоративный сайт пляжной одежды

https://www.amarea.kiev.ua/ - сайт интернет магазина женской одежды для пляжа

https://www.fashion4you.kiev.ua - интернет-каталог продажи купальников 

https://www.modamia.kiev.ua - интернет-магазин женских купальников 