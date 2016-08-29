Amashuka

Юлия Рондель Amashuka

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Предоставляю услуги в области дизайна полиграфической продукции. Фотоуслуги

Опыт в должности дизайнера: 4 года.

Опыт в должности фотографа: 4 года.

Образование: высшее.

Проживание: Харьков.

Профессиональная сфера: Фотосъемка. Дизайн.

- Детская, семейная, свадебная, индивидуальная, репортажная фотосъемка (только Харьков);

- Создание макетов фотокниг, коллажей, календарей и др.;

- Индивидуальный дизайн визиткок, листовок, банеров и др.;

- другие виды дизайна.

Занимаюсь любимым делом,  умею слушать, ценю доверие, жду взаимности от заказчика.