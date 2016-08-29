Предоставляю услуги в области дизайна полиграфической продукции. Фотоуслуги
Опыт в должности дизайнера: 4 года.
Опыт в должности фотографа: 4 года.
Образование: высшее.
Проживание: Харьков.
Профессиональная сфера: Фотосъемка. Дизайн.
- Детская, семейная, свадебная, индивидуальная, репортажная фотосъемка (только Харьков);
- Создание макетов фотокниг, коллажей, календарей и др.;
- Индивидуальный дизайн визиткок, листовок, банеров и др.;
- другие виды дизайна.
Занимаюсь любимым делом, умею слушать, ценю доверие, жду взаимности от заказчика.