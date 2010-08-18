Дизайнер-график-верстальщик-полиграфист

Все от логотипа до брендбука.

Верстка от буклета до журнала.

Индивидуальный подход к каждому заказу.

Все Ваши замечания будут учитываться, потому что желание клиента закон.

Мы работаем до полного утверждения макета.

За дополнительной информацией обращаться в аську, скайп или на почту.

Опыт работы более 3х лет.

ICQ - 373279720

Skype - Amaunet_Tenuama

Почта - [email protected]