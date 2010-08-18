Дизайнер-график-верстальщик-полиграфист
Все от логотипа до брендбука.
Верстка от буклета до журнала.
Индивидуальный подход к каждому заказу.
Все Ваши замечания будут учитываться, потому что желание клиента закон.
Мы работаем до полного утверждения макета.
За дополнительной информацией обращаться в аську, скайп или на почту.
Опыт работы более 3х лет.
ICQ - 373279720
Skype - Amaunet_Tenuama
Почта - [email protected]
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Портфолио
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- Рекламный постер "Феникс"155 просмотров
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- Визитки и конверты для ORENTRUCK120 просмотров
- ORENTRUCK150 просмотров
Баннеры
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от $20
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Верстка полиграфии
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от $50
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Логотипы и Знаки
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от $20
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Наружная реклама
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от $100
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Фирменный стиль
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от $100
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