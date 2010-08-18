Amaunet

Анна Савина Amaunet

 
35 летРоссия/Оренбург
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Дизайнер-график-верстальщик-полиграфист

Все от логотипа до брендбука.

Верстка от буклета до журнала.

Индивидуальный подход к каждому заказу.

Все Ваши замечания будут учитываться, потому что желание клиента закон.

Мы работаем до полного утверждения макета.

За дополнительной информацией обращаться в аську, скайп или на почту.

Опыт работы более 3х лет.

ICQ - 373279720

Skype - Amaunet_Tenuama

Почта - [email protected]

Портфолио
Показать больше работ
Баннеры
нет отзывов
от $20
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $50
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $20
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $100
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $100
нет рейтинга