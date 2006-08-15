Руслан Никитин

Дата рождения: 01.04.1982

Семейное положение: холост

Место жительства: г.Кишинёв

E-mail: [email protected]

ICQ: 331336442

Образование

2001 – 2004 Технический Университет Молдовы (Микроэлектроника)

1999 - 2001 лицей № 2 Имени Пушкина

Опыт работы

2003 - по наст.время Группа web-разработчиков Руководитель проекта.

Основные обязанности:

• Руководство группой дизайнеров и программистов, организация их работы;

• Программирование web-приложений;

• Создание дизайн-макетов web-сайтов, элементов фирменного стиля;

• Поисковая оптимизация;

• Работа с клиентами.

2004 - 2006 Компьютерная фирма «Матрикс». Главный менеджер.

Основные обязанности:

• Руководство персоналом магазина;

• Администрирование сервера 1С Предприятие 8.0;

• Сборка, настройка, ремонт компьютерной и офисной техники, спутникового оборудования;

• Администрирование и поддержка web-сайта.

Профессиональные навыки

• Богатый опыт проектирования и создания сложных коммерческих Web-приложений, а также их поддержка;

• Отличный опыт работы с клиентами – прием заказов, консультации, презентации, деловые переговоры, обучение, сдача работ.

• Хорошие навыки проектирования пользовательских интерфейсов;

• Глубокое знание PHP, Perl, C#, Delphi, MySQL, HTML;

• Отличное владение XML, ASP, CSS, SSI, JavaScript, VBScript, Visual Basic,;

• Навыки работы с COM, ASP, ASP.NET, ADO, ADO.NET и Windows Scripting;

• Навыки администрирования Apache Web Server и IIS, MySQL и MsSQL;

• Отличное владение MS Visual Studio.Net 2003, Macromedia Dreamweaver, Adobe Photoshop, Corel Draw, Macromedia Flash, 1С Предприятие 8.0;

• Составление детальных технических заданий, написание технических норм на проектировании;

• Значительный опыт работы в сфере поисковой оптимизации;

• Отличное знание компьютерного «железа» - настройка, ремонт, сборка;

• Хорошие познания администрирования серверов под ОС Linux, Windows Server 2000 – разделение привилегий, proxy, mail, ftp, http, dns и т.д.;

• Отличные навыки в планировании и построении ethernet-сетей любой сложности;

• Хорошие дизайнерские способности – векторная и растровая графика;

Дополнительная информация

• Отличные навыки работы в команде;

• Отличная обучаемость и самообучаемость;

• Аналитический склад ума;

• Упорство;

• Коммуникабельность;

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