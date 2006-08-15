Руслан Никитин
Дата рождения: 01.04.1982
Семейное положение: холост
Место жительства: г.Кишинёв
E-mail: [email protected]
ICQ: 331336442
Образование
2001 – 2004 Технический Университет Молдовы (Микроэлектроника)
1999 - 2001 лицей № 2 Имени Пушкина
Опыт работы
2003 - по наст.время Группа web-разработчиков Руководитель проекта.
Основные обязанности:
• Руководство группой дизайнеров и программистов, организация их работы;
• Программирование web-приложений;
• Создание дизайн-макетов web-сайтов, элементов фирменного стиля;
• Поисковая оптимизация;
• Работа с клиентами.
2004 - 2006 Компьютерная фирма «Матрикс». Главный менеджер.
Основные обязанности:
• Руководство персоналом магазина;
• Администрирование сервера 1С Предприятие 8.0;
• Сборка, настройка, ремонт компьютерной и офисной техники, спутникового оборудования;
• Администрирование и поддержка web-сайта.
Профессиональные навыки
• Богатый опыт проектирования и создания сложных коммерческих Web-приложений, а также их поддержка;
• Отличный опыт работы с клиентами – прием заказов, консультации, презентации, деловые переговоры, обучение, сдача работ.
• Хорошие навыки проектирования пользовательских интерфейсов;
• Глубокое знание PHP, Perl, C#, Delphi, MySQL, HTML;
• Отличное владение XML, ASP, CSS, SSI, JavaScript, VBScript, Visual Basic,;
• Навыки работы с COM, ASP, ASP.NET, ADO, ADO.NET и Windows Scripting;
• Навыки администрирования Apache Web Server и IIS, MySQL и MsSQL;
• Отличное владение MS Visual Studio.Net 2003, Macromedia Dreamweaver, Adobe Photoshop, Corel Draw, Macromedia Flash, 1С Предприятие 8.0;
• Составление детальных технических заданий, написание технических норм на проектировании;
• Значительный опыт работы в сфере поисковой оптимизации;
• Отличное знание компьютерного «железа» - настройка, ремонт, сборка;
• Хорошие познания администрирования серверов под ОС Linux, Windows Server 2000 – разделение привилегий, proxy, mail, ftp, http, dns и т.д.;
• Отличные навыки в планировании и построении ethernet-сетей любой сложности;
• Хорошие дизайнерские способности – векторная и растровая графика;
Дополнительная информация
• Отличные навыки работы в команде;
• Отличная обучаемость и самообучаемость;
• Аналитический склад ума;
• Упорство;
• Коммуникабельность;
.