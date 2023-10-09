Продвинутый пользователь ПК.

Установка и обслуживание операционных систем, настройка локальных сетей.

Использование офисных программ и различных веб сервисов.

Обширный опыт работы с графическими (photoshop, paint) и видео (Sony Vegas, Capcut) редакторами.

Обширный опыт работы со звуком. Запись, сведение и мастеринг, как личного, так и стороннего материла. Основной инструмент – Adobe Audition.

Владение языками: Русский, Украинский, Английский (читаю, перевожу со словарем).

Написание текстов различной сложности и тематики на русском и украинском.