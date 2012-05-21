Выполняю следующие виды работ:
* Разработка документации для пользователей (ПО, АС, АПК, call-центры, бизнес-процессы, ect.)
* Редактирование, обновление, структурирование
* Оформление по ГОСТ 2, 19, 34
* Оформление по корпоративным стандартам
* Формирование комплектов документов, подготовка к печати
* Создание справочных систем
* Разработка методических материалов
* Создание систем дистанционного обучения
Предметом документирования могут выступать:
* Программные средства (продукты, модули)
* Аппаратно-программные комплексы
* Сервисы и автоматизированные системы
* Бизнес-процессы и процедуры
* Хранилища данных
* Платформы и прикладное ПО
* Системы информационной безопасности и защиты данных
* Инфраструктурные решения
* Интегрированные информационные системы
* Корпоративные порталы
* Оборудование, технические средства, терминалы сбора данных, мобильные устройства