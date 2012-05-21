AmeliaYY

Юлия Попова AmeliaYY

 
44 годаРоссия/Воронеж
13 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Разработка технической документации на любые продукты IT-компаний

Выполняю следующие виды работ:

* Разработка документации для пользователей (ПО, АС, АПК, call-центры, бизнес-процессы, ect.)

* Редактирование, обновление, структурирование

* Оформление по ГОСТ 2, 19, 34

* Оформление по корпоративным стандартам

* Формирование комплектов документов, подготовка к печати

* Создание справочных систем

* Разработка методических материалов

* Создание систем дистанционного обучения

Предметом документирования могут выступать:

* Программные средства (продукты, модули)

* Аппаратно-программные комплексы

* Сервисы и автоматизированные системы

* Бизнес-процессы и процедуры

* Хранилища данных

* Платформы и прикладное ПО

* Системы информационной безопасности и защиты данных

* Инфраструктурные решения

* Интегрированные информационные системы

* Корпоративные порталы

* Оборудование, технические средства, терминалы сбора данных, мобильные устройства