БЫТЬ РЯДОМ
Закончил режиссерское отделение Институт искусств Краснодар 1998 г.. Художественную школу музыкальное училище. Сочи. работал в культуре 30 лет. Создал три театра. Пишу песни музыку сценарии занимаюсь сцендвижением с студентами театральных ВУЗов. Автор статей, рассказов, стихов, песен, музыки.
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Портфолио
- РЕПОРТАЖНОЕ ФОТО ГОРОД70 просмотров
- АРТЫ и ЭСКИЗЫ к играм.79 просмотров
- МОНТАЖ ВИДЕО ПЕСНИ66 просмотров
- ПРОЗА. Рассказы. Сценарии.117 просмотров
- Пример сценариев, прозы и стихов для песен.95 просмотров
- О Париж.87 просмотров
- Пример фрагмента авторского спектакля45 просмотров
- ОСНОВЫ ПАНТОМИМЫ52 просмотра
- Репортажное фото.74 просмотра
- РЕПОРТАЖНОЕ ФОТО65 просмотров
- Песни и видеоклипы71 просмотр