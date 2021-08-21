БЫТЬ РЯДОМ

Закончил режиссерское отделение Институт искусств Краснодар 1998 г.. Художественную школу музыкальное училище. Сочи. работал в культуре 30 лет. Создал три театра. Пишу песни музыку сценарии занимаюсь сцендвижением с студентами театральных ВУЗов. Автор статей, рассказов, стихов, песен, музыки.