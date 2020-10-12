Копирайтер, рерайтер, наборщик текстов, редактирую, исправляю и корректирую тексты.

Я являюсь выпускником Интеллектуальной школы, которая успешно прошла международную аккредитацию Национального информационного центра признания свидетельств об образовании Великобритании UK NARIC. Программа обучения данного образовательного центра соответствует уровню General Certificate of Education A-Level.

Есть опыт в сфере журналистики, знаю 3 языка в совершенстве: русский, казахский, английский языки. Принимаю заказы по копирайтингу, рерайтингу и набору текстов. Кроме того, редактирую и корректирую тексты в соответствии с грамматикой и пунктуацией русского языка.