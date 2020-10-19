Всем привет))

Буду рада помочь вам с индивидуальным подходом к дизайну сайта (лендинг, сайт-портфолио, визитка, корпоративный и др.).

Важно чтобы сайт был эффективен для Вас и удобен для пользователей.

В первую очередь дизайн должен быть ориентированным на клиента.

Для меня это главный приоритет.

Я как дизайнер собираю требования о продукте, анализирую пользователей и рынок конрукентов, создаю архитектуру-прототип(Если прототип не предоставляется. Прототип-это каркас сайта), проектирую интерфейс.

Все пожелания, описанные вами, обязательно учитываются при создании сайта.

Работаю качественно, современно, быстро, эффективно!

Этапы работы:

1. Опишите вашу задачу (Вы заполняете присланный мною БРИФ-ТЗ(техническое задание))

2. Изучив информацию, указывается примерная стоимость и сроки разработки сайта.

3. Вносится предоплата 50% и выбирается дата к началу работы.(В стоимость включается время на небольшие правки, но если вносятся глобальные изменения в дизайне, или новые блоки не обсуждаемые ранее, то это оплачивается отдельно)

4. Создаю дизайн (Присылаю вам-принимаю ваши правки-вношу их и продолжаю работу. Дизайн делается поэтапно)

5. После утверждения сайта оплачивается оставшаяся сумма. Передаю Вам макет сайта.

7. Подготовка к вёрстке(Подготавливаю все необходимое для передачи макета верстальщику)

Важно:

1. Своевременное участие

2. Чем больше не своевременных ответов, не передачи информации и нужного материала, тем дольше будет производиться работа над сайтом.

На сроки и стоимость влияет:

1. Сложность дизайна

2. Количество страниц, блоков

3. Возможностей сайта

Буду рада помочь вам! ♥

Контакты:

E-mail: [email protected]

Telegram: sms-8(906)724-27-81