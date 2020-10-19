Всем привет))
Буду рада помочь вам с индивидуальным подходом к дизайну сайта (лендинг, сайт-портфолио, визитка, корпоративный и др.).
Важно чтобы сайт был эффективен для Вас и удобен для пользователей.
В первую очередь дизайн должен быть ориентированным на клиента.
Для меня это главный приоритет.
Я как дизайнер собираю требования о продукте, анализирую пользователей и рынок конрукентов, создаю архитектуру-прототип(Если прототип не предоставляется. Прототип-это каркас сайта), проектирую интерфейс.
Все пожелания, описанные вами, обязательно учитываются при создании сайта.
Работаю качественно, современно, быстро, эффективно!
Этапы работы:
1. Опишите вашу задачу (Вы заполняете присланный мною БРИФ-ТЗ(техническое задание))
2. Изучив информацию, указывается примерная стоимость и сроки разработки сайта.
3. Вносится предоплата 50% и выбирается дата к началу работы.(В стоимость включается время на небольшие правки, но если вносятся глобальные изменения в дизайне, или новые блоки не обсуждаемые ранее, то это оплачивается отдельно)
4. Создаю дизайн (Присылаю вам-принимаю ваши правки-вношу их и продолжаю работу. Дизайн делается поэтапно)
5. После утверждения сайта оплачивается оставшаяся сумма. Передаю Вам макет сайта.
7. Подготовка к вёрстке(Подготавливаю все необходимое для передачи макета верстальщику)
Важно:
1. Своевременное участие
2. Чем больше не своевременных ответов, не передачи информации и нужного материала, тем дольше будет производиться работа над сайтом.
На сроки и стоимость влияет:
1. Сложность дизайна
2. Количество страниц, блоков
3. Возможностей сайта
Буду рада помочь вам! ♥
Контакты:
E-mail: [email protected]
Telegram: sms-8(906)724-27-81
Портфолио
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