Начинающий фрилансер. Ищу источник дополнительного дохода помимо основной работы.
Образование и карьера: выпускница юридического факультета ВГУ 2020 года, диплом с отличием. Опыт работы по специальности более года.
О себе: Родилась и проживаю в г. Воронеж. Гражданство РФ. Не замужем, детей нет.
Умения и навыки:
• грамотная устная и письменная речь;
• внимательность и педантичность;
• ответственность, исполнительность;
• усидчивость и высокая работоспособность;
• развитое аналитическое и логическое мышление;
• грамотная устная и письменная речь;
• дипломатичность, развитое чувство такта, высокий уровень культуры общения;
• целеустремленность и сконцентрированность на результате;
• коммуникабельность;
• пунктуальность.
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