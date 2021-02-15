Начинающий фрилансер. Ищу источник дополнительного дохода помимо основной работы.

Образование и карьера: выпускница юридического факультета ВГУ 2020 года, диплом с отличием. Опыт работы по специальности более года.

О себе: Родилась и проживаю в г. Воронеж. Гражданство РФ. Не замужем, детей нет.

Умения и навыки:

• грамотная устная и письменная речь;

• внимательность и педантичность;

• ответственность, исполнительность;

• усидчивость и высокая работоспособность;

• развитое аналитическое и логическое мышление;

• грамотная устная и письменная речь;

• дипломатичность, развитое чувство такта, высокий уровень культуры общения;

• целеустремленность и сконцентрированность на результате;

• коммуникабельность;

• пунктуальность.