Amina_Life

Елена Зайвая Amina_Life

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Копирайтер, рерайтер

Здравствуйте!

Предлагаю услуги копирайтера и рерайтера.

Создаваемые мной тексты читабельны и правильно структурированы. Особое внимание уделяю 

стилистике, орфографии и пунктуации обрабатываемого текста. Уникальность готового текста от 

95 до 100%.

К работе отношусь очень серьезно.

Предпочтение отдаю таким тематикам – красота, здоровье, мода, шопинг, семья, дом, туризм.

Также возможно написание рекламных текстов со вставлением ключей и анкоров, описание 

товаров.

Цена рассчитывается за 1000 зн бп.

С ув. Елена

Копирайтинг
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$2/час
от $2от 1 часа
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