Копирайтер, рерайтер
Здравствуйте!
Предлагаю услуги копирайтера и рерайтера.
Создаваемые мной тексты читабельны и правильно структурированы. Особое внимание уделяю
стилистике, орфографии и пунктуации обрабатываемого текста. Уникальность готового текста от
95 до 100%.
К работе отношусь очень серьезно.
Предпочтение отдаю таким тематикам – красота, здоровье, мода, шопинг, семья, дом, туризм.
Также возможно написание рекламных текстов со вставлением ключей и анкоров, описание
товаров.
Цена рассчитывается за 1000 зн бп.
С ув. Елена
Копирайтинг
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$2/час
от $2от 1 часа
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