Копирайтер, рерайтер

Здравствуйте!

Предлагаю услуги копирайтера и рерайтера.

Создаваемые мной тексты читабельны и правильно структурированы. Особое внимание уделяю

стилистике, орфографии и пунктуации обрабатываемого текста. Уникальность готового текста от

95 до 100%.

К работе отношусь очень серьезно.

Предпочтение отдаю таким тематикам – красота, здоровье, мода, шопинг, семья, дом, туризм.

Также возможно написание рекламных текстов со вставлением ключей и анкоров, описание

товаров.

Цена рассчитывается за 1000 зн бп.

С ув. Елена