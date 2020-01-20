Здравствуйте! Меня зовут Амина.
САЙТЫ:
Разрабатываю сайты под ключ ,которые решают основные бизнес-задачи: повышение имиджа, увеличение продаж и лояльности клиентов.
Преимущества работы со мной:
-Перед созданием сайта я анализирую сайты конкурентов, нужно знать их преимущества и недостатки ,для того чтобы ваш сайт стал лучшим в своей нише.
-Удобный в использовании сайт , чтобы покупатели могли найти нужную им информацию
-Уникальный и необычный дизайн, так клиенты больше времени проводят на вашем сайте.
ТАРГЕТИРОВАННАЯ И КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА:
Мой опыт настройки и ведение контекстной рекламы – Google Ads Яндекс Директ 4 года!Настройка и ведение таргетированной рекламы Facebook/Instagram. (опыт 1.5 года)
В итоге у вас:
-Посещаемость сайта растёт
-Запросы поднимаются в топ
-Клиенты разрывают ваш телефон звонками
Всегда рада сотрудничать с вами!