Уникальные и необычные сайты

Здравствуйте! Меня зовут Амина.

САЙТЫ:

Разрабатываю сайты под ключ ,которые решают основные бизнес-задачи: повышение имиджа, увеличение продаж и лояльности клиентов.

Преимущества работы со мной:

-Перед созданием сайта я анализирую сайты конкурентов, нужно знать их преимущества и недостатки ,для того чтобы ваш сайт стал лучшим в своей нише.

-Удобный в использовании сайт , чтобы покупатели могли найти нужную им информацию

-Уникальный и необычный дизайн, так клиенты больше времени проводят на вашем сайте.

ТАРГЕТИРОВАННАЯ И КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА:

Мой опыт настройки и ведение контекстной рекламы – Google Ads Яндекс Директ 4 года!Настройка и ведение таргетированной рекламы Facebook/Instagram. (опыт 1.5 года)

В итоге у вас:

-Посещаемость сайта растёт

-Запросы поднимаются в топ

-Клиенты разрывают ваш телефон звонками

Всегда рада сотрудничать с вами!