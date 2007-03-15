Образование:Томский государственный университет курс " Зерокоедр"
Как я работаю :
Сначала я провожу интервью с заказчиком или если у заказчика нет столько времени на телефонный разговор , отправляю ему бриф, который он заполняет .
Далее, я собираю всю информацию с брифа или с интервью. И формирую из этого полноценный текст, каким должен выглядеть сайт.
Следующий этап моей работы-это создание прототипа, который я отправляю заказчику на подтверждение, дальше я создаю сам дизайн сайта на Figma и переношу его на другую форму Tilda.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Сайт по парусному спорту для детей2 просмотра
Дизайн сайтов
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