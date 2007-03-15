Образование:Томский государственный университет курс " Зерокоедр"

Как я работаю :

Сначала я провожу интервью с заказчиком или если у заказчика нет столько времени на телефонный разговор , отправляю ему бриф, который он заполняет .

Далее, я собираю всю информацию с брифа или с интервью. И формирую из этого полноценный текст, каким должен выглядеть сайт.

Следующий этап моей работы-это создание прототипа, который я отправляю заказчику на подтверждение, дальше я создаю сам дизайн сайта на Figma и переношу его на другую форму Tilda.