Маркетинг и PR

Опыт и навыки:

- написание пресс-релизов (более 5 лет);

- подготовка сценариев мероприятий/форумов/круглых столов и т.п. (более 3 лет);

- подготовка картинок/фотографий для постов/обложек в Facebook, Вконтакте, Twitter, LinkedIn;

- подготовка подробного технического задания/описания товара для объявления закупок (способом сбора ценовых предложений, объявления конкурса);

- редактирование фотографий/картинок в Adobe Photoshop;

- верстка буклетов и брошюр в CorelDraw;

- создание дизайна пресс-стен для мероприятий (CorelDraw и Adobe Photoshop).