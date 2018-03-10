Маркетинг и PR
Опыт и навыки:
- написание пресс-релизов (более 5 лет);
- подготовка сценариев мероприятий/форумов/круглых столов и т.п. (более 3 лет);
- подготовка картинок/фотографий для постов/обложек в Facebook, Вконтакте, Twitter, LinkedIn;
- подготовка подробного технического задания/описания товара для объявления закупок (способом сбора ценовых предложений, объявления конкурса);
- редактирование фотографий/картинок в Adobe Photoshop;
- верстка буклетов и брошюр в CorelDraw;
- создание дизайна пресс-стен для мероприятий (CorelDraw и Adobe Photoshop).