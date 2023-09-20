Распечатка

Распечатка текстов которые включают в себе : печать текста с отсканированных документов : печать текста с книжных носителей ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов,сверка после внесения правок набор информации с предоставленных графических файлов и текстовый документ.

Ввод информации с картинок , аудио,видео, и других источников .

При сотрудничестве со мной вы получаете: вежливое и комфортное общение , быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполнения всех работ в срок.